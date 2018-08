Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la autorización de seguridad del ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan, negando acceso a información clasificada a este crítico del mandatario y ex consejero de su antecesor Barack Obama, dijo el miércoles la Casa Blanca.



La secretaria de prensa Sarah Sanders leyó una declaración de Trump en la que señala que ese beneficio históricamente otorgado a altos funcionarios para acceder a información delicada y confidencial, incluso después de que dejan el cargo, ya no correspondería para Brennan por el riesgo que supone su "errática conducta".



John Brennan fue designado por el ex presidente Barack Obama para dirigir la CIA entre el 2013 y 2017.

Asimismo, Sanders señaló que se ha ordenado la revisión de las credenciales de otros ex valtos cargos de seguridad, como James Clapper, ex director de Inteligencia Nacional; y el ex director del FBI James Comey, quienes también han cargado abiertamente contra el presidente Trump.

Información en desarrollo