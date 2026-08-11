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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Administración prohibirá el uso de fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para financiar cirugías de afirmación de género y tratamientos hormonales para menores.

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