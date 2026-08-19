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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el lugar de construcción de un helipuerto en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el lugar de construcción de un helipuerto en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos presentó el miércoles una nueva y gigantesca pista de aterrizaje para helicópteros en la Casa Blanca, el último de una serie de proyectos de construcción con los que busca dejar su huella en Washington.

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