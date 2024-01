El expresidente Donald Trump (2017-2021) se aferró este sábado a la visión de sí mismo como la víctima de una caza de brujas política y pidió el apoyo de los republicanos en un mitin en el que apenas hizo referencia al asalto al Capitolio, del que hoy se cumplen tres años.

“Si no estuviera compitiendo, o si estuviera en quinto lugar en las encuestas, no me habrían acusado. Todo esto es un asunto político”, apuntó el republicano en un acto en Iowa.

Desafiante y agresivo, Trump hizo pocas referencias al asalto al Capitolio en sus casi dos horas de discurso: “Nadie pensó que el 6 de enero fuera siquiera una posibilidad”, dijo escuetamente el expresidente.

Trump enfrenta cargos penales en una corte federal en la capital estadounidense por lo sucedido, al interrumpir el traspaso pacífico de poder hacia Joe Biden mediante la difusión de teorías falsas sobre fraude electoral.

Unas teorías en las que hoy volvió a insistir: “Los demócratas de izquierda radical amañaron las elecciones presidenciales de 2020 y no vamos a permitir que amañen las elecciones presidenciales de 2024″, afirmó.

El 6 de enero de 2021, simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio con el objetivo de interrumpir la sesión parlamentaria en la que se iba a certificar la victoria de Biden en las elecciones de 2020, obligando a los legisladores a esconderse y a la policía a enfrentarse a los intrusos.

El asalto se produjo después de que Trump, en un mitin fuera de la Casa Blanca, instara a la multitud a dirigirse al Congreso y a “luchar con todas sus fuerzas”.

Cinco personas murieron entonces, cuatro agentes de policía se suicidaron posteriormente, 1.250 personas han sido imputadas y ya se han dictado 890 condenas.

La del capitolio es solo una de las cuatro causas penales que enfrenta el mandatario, quien hoy volvió a insistir, sin pruebas, en que el presidente Joe Biden está utilizando “como nunca antes” a la justicia como “arma” en su contra.

“Cada vez que los demócratas, comunistas y fascistas de izquierda radical me acusan, lo considero una gran insignia de honor”, afirmó Trump, quien indicó que hoy en día “los fiscales son más poderosos que los políticos”.

El republicano, favorito de su partido en las encuestas para convertirse en el candidato republicano a la presidencia, hizo estas declaraciones en un acto en Iowa, donde el 15 de enero arranca el proceso de primarias de la formación.

Los caucus de Iowa tradicionalmente han servido como punto de partida para medir el apoyo de cada aspirante en su camino hacia la Casa Blanca y, consciente de su relevancia, hoy Trump también tuvo duras críticas para sus rivales republicanos que, aunque muy alejados en las encuestas, aspiran también a ser el candidato que se enfrente en las urnas a Joe Biden, el candidato demócrata.

Los más mentados fueron Nikki Haley y Ron DeSantis. Según la media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight, Trump les saca 50 puntos porcentuales al gobernador de Florida (11,3 % de los apoyos) y a la exembajadora de EE. UU. ante la ONU (11,3 %).

“Al lograr una victoria masiva en Iowa enviaremos un mensaje atronador directamente al corrupto de Joe Biden, a los medios de noticias falsas y a todas las personas malvadas y siniestras que intentan destruir nuestra nación”, apuntó Trump.

El expresidente hizo estas declaraciones unas horas después de que el Tribunal Supremo aceptara a trámite el caso sobre su expulsión de las primarias del Partido Republicano en Colorado.

El máximo tribunal de Estados Unidos tendrá que establecer una postura a nivel nacional sobre si Trump puede participar en las elecciones presidenciales de 2024 o si, por el contrario, el papel que jugó en el asalto al Capitolio de 2021 lo hace inelegible.

La audiencia pública para estudiar el caso será el 8 de febrero, aunque aún no se sabe cuándo el Tribunal Supremo emitirá su fallo y tampoco se sabe cómo de lejos irá.

En un acto celebrado anoche también en Iowa, Trump advirtió que habrá “grandes problemas” si la Corte Suprema no falla a su favor sobre su elegibilidad para las elecciones presidenciales de 2024.

“Sólo espero que recibamos un trato justo (…) porque si no lo hacemos, nuestro país estará en un gran problema”, afirmó.