El presidente Donald Trump dijo el miércoles que se alegraba de que el príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, se hubiesen ido de Estados Unidos.

Trump señaló que no era un admirador de la pareja, que regresó a Inglaterra a finales de agosto tras una estadía de seis años en California.

“Estoy contento por ello. No era admirador”, dijo Trump.

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“Creo que trataron a la familia real con gran falta de respeto. No me gustó. No me gustó cómo actuó ella”, añadió el mandatario.

La pareja regresa a Reino Unido junto con sus hijos Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, después de haberse marchado a Estados Unidos en medio de duras críticas que lanzaron contra la familia real.

Enrique parece haber recompuesto la relación con su padre, el rey Carlos III, diagnosticado con cáncer, durante sus recientes visitas a Reino Unido.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y su entonces prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, posan para una fotografía en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington, el 27 de noviembre de 2017. (Foto de Daniel LEAL / AFP). / DANIEL LEAL

Pero aún permanece distanciado de su hermano, el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su esposa, la princesa Catalina.

“Quizá soy diferente. Yo no lo habría recibido de nuevo (al príncipe Harry), ¿verdad? Si yo fuera la familia real, no los habría aceptado de nuevo”, dijo Trump.

En todo caso, la pareja ya no es parte activa de la familia real y no está previsto que retomen funciones oficiales.

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