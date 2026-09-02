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Resumen

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El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 2 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 2 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que se alegraba de que el príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, se hubiesen ido de Estados Unidos.

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