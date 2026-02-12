Donald Trump se alista a anular el texto base de las normativas climáticas de Estados Unidos

Escuchar
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump tiene previsto derogar este jueves un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medioambiente.

