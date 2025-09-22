Combinación de imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una mujer venezolana sosteniendo un arma durante instrucciones militares por parte de la FANB. Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL | Captura de Video/ Truth Social
Trump se burla de las milicias bolivarianas de Venezuela: “¡Una amenaza muy seria!” | VIDEO
El presidente de Estados Unidos, , pareció burlarse este lunes de los , con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la “amenaza muy seria” que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

“ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

PUEDES VER: Venezuela dice que hay “una guerra no declarada” tras despliegue de EE.UU. en el Caribe

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadano como parte de defensa de Caracas contra la “amenaza” del , ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.

Las se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

El sábado pasado, si no readmite a los “presos” que “ha forzado a ir a EE.UU.”.

EE.UU. incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe justificando la necesidad de que, según el Gobierno Trump, está liderado por el presidente Maduro.

Mientras, el mandatario venezolano anunció que los se realizan en respuesta a la amenaza del “imperio norteamericano”, frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró.

