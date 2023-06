El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) se dio este martes un baño de multitudes en un conocido restaurante cubano de la Pequeña Habana de Miami tras ser procesado por 37 cargos penales relacionados con el manejo de documentos oficiales secretos.

Cuando todo el mundo pensaba que la caravana de automóviles que salió de los tribunales del centro de Miami tras la audiencia se dirigía al aeropuerto, se vio por los canales de televisión que su destino era el Versailles, un lugar icónico para el exilio cubano.

Allí lo esperaba una multitud de seguidores y también periodistas que recogieron el momento en el que le cantaron el cumpleaños feliz al exmandatario, que el miércoles cumple 77 años.

Las cámaras mostraron en vivo cómo saludaba a los presentes que le mostraban su apoyo y le pedían hacerse fotos con él.

Trump había abandonado minutos antes la sede de los tribunales federales de Miami, tras ser fichado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida en un registro en 2022.

Los abogados de Trump, que no habló y se mantuvo con los brazos cruzados todo el tiempo, dijeron que se declaraba “no culpable” y pidieron que sea sometido a un juicio con jurado.

Trump, el primer presidente o exmandatario en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal, fue fichado con toma de huellas digitales y fotografía y luego compareció ante el juez federal Jonathan Goodman.

No se llegó a realizar la lectura completa de los 37 cargos que le imputó un Gran Jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, porque sus abogados dijeron que no era necesario, dado que ya los conocían.

La Fiscalía señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte pues no consideran que haya riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero, pero sí pidió al juez que tome medidas para que el expresidente no pueda influir en los posibles testigos del juicio.

Está previsto que Trump viaje esta misma tarde a Nueva Jersey, donde tiene previsto un acto de recaudación de fondos para su campaña con vistas a ser el candidato republicano en las elecciones a la Presidencia en 2024.