Trump se dice “muy confiado” sobre su plan de paz para Gaza al recibir a Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este lunes “muy confiado” sobre el éxito de su plan para acabar con la guerra en Gaza al recibir en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump recibió personalmente a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, para esta cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de año.

Es una reunión clave para intentar poner fin a un conflicto que arrancó hace casi dos años y que ha causado más de 66.000 víctimas y devastado la Franja de Gaza.

“Muy confiado”, contestó Trump a los periodistas al dar la bienvenida a su aliado, que se ha declarado por su parte muy reservado sobre el éxito de la negociación.

Netanyahu considera que aún queda por concluir “el trabajo” en Gaza, es decir, eliminar la amenaza que representa el movimiento Hamás y lograr el rescate de todos los rehenes, vivos o muertos.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

El plan de Trump consta de 21 puntos, y según The Times of Israel y Axios, propone un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes.

A cambio, Israel liberaría a más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos los que están condenados a cadena perpetua.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Foto: Jim WATSON / AFP / JIM WATSON

Netanyahu afirmó el viernes en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para su país, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

El primer ministro también se muestra reacio a detener su ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza, de donde cientos de miles de palestinos han tenido que huir en las últimas semanas.

Signos de frustración

Trump ha sido hasta ahora un férreo aliado de Netanyahu. Sin embargo, recientemente muestra signos de frustración ante una guerra que comenzó hace casi dos años.

El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada contra el plan de anexionar Cisjordania, como piden algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí, y también se opuso al reciente ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Catar, un aliado clave de Estados Unidos.

Los ataques en la principal ciudad gazatí continuaban este lunes.

Ambos mandatarios tienen prevista una rueda de prensa a las 13H15 locales (17H15 GMT).