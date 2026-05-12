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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de China, Xi Jinping. (Fotos de Mandel NGAN / Sergey BOBYLEV / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de China, Xi Jinping. (Fotos de Mandel NGAN / Sergey BOBYLEV / AFP)
Por Agencia AFP

Donald Trump partió rumbo a Beijing el martes para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, asegurando que su visita sería fructífera a pesar de las posibles fricciones por Taiwán y el conflicto en Oriente Medio.

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