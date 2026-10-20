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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE.UU., el 20 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE.UU., el 20 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
/ JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra un periodista durante un intercambio con la prensa en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al que advirtió que “más le valía tener cuidado” y al que preguntó si era “un enfermo”.

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