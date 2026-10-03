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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña de mitad de mandato en el Mitchell Center de la Universidad del Sur de Alabama, en Mobile, Alabama, el 2 de octubre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña de mitad de mandato en el Mitchell Center de la Universidad del Sur de Alabama, en Mobile, Alabama, el 2 de octubre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

A un mes de que Estados Unidos celebre sus elecciones legislativas, el presidente, Donald Trump, pisa el acelerador electoral y refuerza su campaña visitando feudos republicanos para movilizar a sus bases en una cita que ha convertido en un referéndum sobre su gestión.

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