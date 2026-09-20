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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump anuncia nuevos precios para algunos medicamentos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum).
El presidente estadounidense Donald Trump anuncia nuevos precios para algunos medicamentos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preguntó este domingo “¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación”, refiriéndose a Irán, según hizo público un periodista de la cadena Fox News.

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