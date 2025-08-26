Donald Trump responde a la pregunta de un periodista mientras preside una reunión del Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Trump se retracta y dice que no habrá "final concluyente" en la guerra en Gaza
El , Donald Trump, dijo este martes que “no habrá un final concluyente” en el , retractándose, 24 horas después, de haber dicho lo contrario.

“No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo”, dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibles salidas a las nuevas .

Francisco Sanz
El mandatario dio marcha atrás luego de haber asegurado el lunes que en “dos o tres semanas” habría un desenlace de la guerra.

Antes de retractarse, Trump había dicho “no sentirse feliz” por la muerte de cinco periodistas durante el esta semana y había asegurado que esto “debería terminar”.

AME1673. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 08/07/2025.- Fotografía tomada de la cuenta en Telegram de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) que muestra a su primer ministro, Benjamín Netanyahu (d), en una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), acompañados por el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance este lunes, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). Trump y Netanyahu concluyeron su segunda jornada de reuniones para afinar los detalles del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. EFE/ Avi Ohayon /GPO /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
“Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia”, durante una reunión de gabinete que se ha extendido por más de tres horas.

Este mismo martes, la organización pro derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) consideró, en un comunicado, que el Ejército de Estados Unidos “puede enfrentarse a consecuencias legales” por haber presentado asistencia a las Fuerzas Armadas de Israel en comisión de crímenes de .

