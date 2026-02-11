Trump se reúne con Netanyahu y le dice que prefiere una solución negociada con Irán

Escuchar
Donald Trump (derecha), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.

