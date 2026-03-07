Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la líder opositora de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado. (Mandel NGAN / Saul LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la líder opositora de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado. (Mandel NGAN / Saul LOEB / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.