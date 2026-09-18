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Resumen

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La cita con Delcy Rodríguez será el último punto de la agenda de Donald Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU. (EFE/ Palacio de Miraflores)
La cita con Delcy Rodríguez será el último punto de la agenda de Donald Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU. (EFE/ Palacio de Miraflores)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes de la próxima semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el primer encuentro entre ambos, anunció este viernes la Casa Blanca.

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