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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá este martes en la Casa Blanca con altos ejecutivos de la industria petrolera, tras el acuerdo alcanzado con Venezuela por el que Estados Unidos obtendrá el control de una parte de la producción de crudo venezolano.

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