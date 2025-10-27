El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube a su vehículo oficial, The Beast, tras llegar al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HASNOOR HUSSAIN / REUTERS
/ HASNOOR HUSSAIN / REUTERS / POOL
Agencia EFE
Trump se sometió a una resonancia magnética a principios de octubre
El presidente de Estados Unidos, , informó este lunes que se sometió a una resonancia magnética durante el examen médico rutinario que pasó hace unas semanas, pero no detalló el motivo de la prueba, .

“Fue perfecto. Les di los resultados completos. Me hice una resonancia magnética y todo el procedimiento fue perfecto”, dijo Trump a bordo del Air Force One antes de llegar a Tokio.

Francisco Sanz
El mandatario fue preguntado unas semanas después de publicar los resultados de la evaluación rutinaria que se le realizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, cuyo informe concluyó que goza de un estado de salud “excepcional”.

El republicano aseguró que “nadie” ha entregado resultados médicos como lo ha hecho él durante su mandato.

“Si pensara que no iban a salir bien, también lo diría. No lo ocultaría. Haría algo al respecto. Pero el doctor dijo que son algunos de los mejores informes para mi edad, algunos de los mejores que ha visto”, aseguró.

El presidente estadounidense Donald Trump interviene en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia. Foto: EFE/ Vincent Thian
/ VINCENT THIAN / POOL

Trump, de 79 años, no dio más detalles sobre qué parte del cuerpo fue la que se sometió al examen.

El republicano, que es la persona de mayor edad que ha sido investida como presidente de EE.UU, fue diagnosticado este verano de insuficiencia venosa crónica, lo que hizo saltar las alarmas de medios y analistas que cuestionan su estado de salud.

Aun así, el informe publicado por la Casa Blanca asegura que está en buenas condiciones para llevar a cabo viajes internacionales, como en el que se encuentra ahora.

A Donald Trump se le ha calificado a menudo como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora el presidente estadounidense comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca. (AFP)

