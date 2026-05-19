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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el recinto de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el recinto de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
/ JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia AFP

El Senado de Estados Unidos hizo avanzar el martes una resolución simbólica, pero políticamente contundente, destinada a exigir al gobierno la retirada de las fuerzas estadounidenses implicadas en el conflicto con Irán.

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