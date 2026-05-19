El Senado de Estados Unidos hizo avanzar el martes una resolución simbólica, pero políticamente contundente, destinada a exigir al gobierno la retirada de las fuerzas estadounidenses implicadas en el conflicto con Irán.

Cuatro senadores republicanos se sumaron a los demócratas en esta votación de procedimiento, que deberá dar lugar a una votación final en una fecha aún por determinar.

La medida, que constituiría una inusual reprimenda en tiempo de guerra a un comandante en jefe en funciones, superó un procedimiento clave.

Es la primera vez que una de las cámaras del Congreso impulsa una legislación destinada a limitar las operaciones militares de Trump contra Teherán desde el inicio de la guerra hace más de 11 semanas.

Pero aún tiene que superar una votación final e, incluso entonces, se enfrentaría a obstáculos en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que ya han rechazado iniciativas similares.

Y con casi toda seguridad sería vetada por Trump si llega a su despacho.

La votación puso de relieve la creciente inquietud dentro del partido del presidente a medida que el conflicto se acerca a su tercer mes.

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La guerra está agotando las reservas de armamento de Estados Unidos, planteando dudas sobre la preparación militar y elevando las estimaciones oficiales de los costos, que ya superan los 30.000 millones de dólares a la fecha.

La resolución exigiría que el gobierno detenga la acción militar contra Irán a menos que el Congreso la autorice, invocando la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

“Este presidente es como un niño pequeño jugando con un arma cargada”, dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.

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