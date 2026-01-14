Senado de Estados Unidos frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa antes de firmar un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de enero de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa antes de firmar un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de enero de 2026.
Los republicanos en el de le propinaron el miércoles una derrota casi segura a una resolución sobre poderes de guerra que habría limitado la autoridad del presidente para usar la fuerza militar en .

La iniciativa exigía que Trump buscara la aprobación del Congreso antes de emprender nuevas acciones militares en Venezuela.

MIRA AQUÍ: Donald Trump revela que habló con Delcy Rodríguez sobre petróleo, minerales y seguridad

La medida había avanzado en una votación procesal la semana pasada después de que cinco senadores republicanos apoyaran la iniciativa demócrata, un revés para Trump luego de ordenar el 3 de enero un operativo en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La votación fue interpretada como una reprimenda a la incursión estadounidense en suelo venezolano, que el presidente autorizó sin notificar a los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado.

Trump criticó en las redes a los legisladores de su partido que apoyaron la votación y la Casa Blanca emprendió una agresiva campaña de cabildeo para hundir la resolución.

Este miércoles, los republicanos del Senado emplearon una maniobra procesal, y despojaron a la resolución de su estatus de “privilegiada”, que habría permitido su aprobación por mayoría simple. Argumentaron que la norma no aplicaba porque no hay hostilidades en curso.

Eso hace que el éxito en cualquier votación final de aprobación sea casi imposible.

MÁS INFORMACIÓN: Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una “persona fantástica”

Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, lo que significa que no hay suficientes demócratas para superar el nuevo umbral de 60 votos.

Dos de los cinco republicanos que respaldaron la resolución la semana pasada finalmente cambiaron de postura, informaron medios estadounidenses.

Según los reportes, recibieron garantías del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, de que no hay planes de desplegar tropas sobre el terreno y de que el Congreso sería debidamente consultado si eso cambiara.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles 14 de enero que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. (AFP)
