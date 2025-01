El nuevo mandatario juró proteger la Constitución colocando su mano sobre una biblia heredada de su madre para el periodo que durará su segundo gobierno (2025-2029). Inmediatamente después realizó su primer discurso. En solo 30 minutos detalló una serie de medidas.

El multimillonario de 78 años aseguró que inicia una “edad de oro” para Estados Unidos. Repitió también el eslogan que lo identificó en su campaña electoral: la intención de hacer grande a su país otra vez.

En ese sentido, planteó una serie de medidas sobre migración, delincuencia y aranceles, entre otros, que analistas internacionales evaluaron en el programa El Mundo Ahora, de El Comercio. Todos ellos coincidieron en que muchas de sus propuestas fueron anunciadas a lo largo de su campaña y en los días previos a la juramentación.





“Quédate en México”

Uno de los primeros anuncios de Donald Trump se refiere a la migración. “En primer lugar voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur”, dijo el mandatario para evitar que más migrantes indocumentados sigan ingresando a EE.UU. desde México. En ese sentido, señaló que restablecerá la política Quédate en México. Además, indicó que enviará efectivos militares para “detener la invasión”.

No se trata de un tema nuevo. Señala la analista María Puerta Riera que hay un colapso del sistema migratorio, con leyes que no han sido modificadas y “una estructura burocrática que no crece porque sencillamente eso requiere de un presupuesto”.

Eso por eso que hoy hay millones de migrantes a los que apunta la gestión de Donald Trump. Una de sus propuestas de campaña es lograr la deportación de millones de personas.

Camisetas, gorras y recuerdos del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: AFP)

“El problema no es que no pueda, el asunto es que no tiene la infraestructura para hacerlo; y también está la situación de que muchos de esos hogares tienen estatus mixto, es decir, son de ciudadanos norteamericanos” , indica Puerta Riera. Se calcula que hay unos 11 millones de migrantes en lista.

Del mismo modo, el analista Jorge Chávez Mazuelos apunta que hay que ver qué capacidad tiene para implementar las medidas que ha anunciado. “Deportar a 11 millones de inmigrantes está más allá de lo posible. Una cosa es la decisión y otra es la capacidad que tienes para implementar la decisión” , coincide.

Cárteles y terrorismo

Otra medida anunciada ha sido la designación de los cárteles de narcotráfico como organizaciones extranjeras terroristas. El presidente Donald Trump planteó esta medida incluso para acabar con las pandillas que han ingresado, entre ellas el grupo delictivo de origen venezolano Tren de Aragua.

En este sentido, anunció que invocará una ley de 1798 sobre la presencia de “enemigos extranjeros”.

Al respecto, la analista María Puerta relaciona una serie de problemas con los cárteles, como el tráfico humano, el tráfico de drogas, entre ellos el tráfico de fentanilo, y el tráfico de armas. Pero en especial, esta situación trae problemas para México, para la gestión de Claudia Sheinbaum, quien “va a tener prácticamente que complacerlo [a Trump] en todo a cambio de que baje la presión”.

“Es un escenario que uno entiende que con los vecinos aliados no es el idóneo, pero a él le resulta, es su estilo de negociación”, dice la analista.

También se registraron protestas durante la juramentación de Donald Trump. (Foto: AFP)

Canal de Panamá y Venezuela

Otro tema que mencionó el flamante jefe de Estado está referido a el canal de Panamá, por el que transita gran parte del comercio internacional ya que une los océanos Atlántico y Pacífico. “China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China”, dijo el mandatario en alusión a la gestión que tuvo este país sobre el canal hasta 1977.

“Vamos a recuperarlo”, sentenció, aunque ahora el canal es gestionado por Panamá, y el presidente José Raúl Mulino no demoró en responder. El aseguró que “seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente. No hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera”.

¿Qué puede pasar con el canal de Panamá?

Para el analista Francesco Tucci lo que quiere hacer Trump, y ahora es evidente, “es reducir, contrarrestar, la gran penetración de China en América Latina, y sobre todo el control, según su punto de vista, del Canal de Panamá” , aunque para eso deberá contrarrestar algunos tratados internacionales.

El sucesor de Joe Biden no planteó una medida concreta. Días atrás, algunas voces incluso deslizaron la posibilidad de una intervención militar. En este caso, Para María Puerta “si estuviésemos en una situación normal, diría que no hay ningún riesgo de que eso ocurra porque tendríamos toda una alta jerarquía militar que por supuesto se opondría a esa intención”.

Donald Trump es recibido con honores militares. (Foto: AFP)

En cuanto a Venezuela, aunque no hizo una mención directa en su discurso, hay una situación latente que tiene que ver con el petróleo y la situación de los migrantes.

“Sabemos que Trump no tiene ningún interés en Venezuela, fuera de que Nicolás Maduro le reciba a los ciudadanos venezolanos indocumentados que van a ser deportados” , apunta la analista, descartando un interés real por la vuelta a la democracia en ese país.

Por otro lado, para Jorge Chávez Mazuelos un factor clave en la situación de Venezuela es Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, quien impulsaría una política de mayor endurecimiento de sanciones, pero también está la línea en la que Trump acuerde la explotación del petróleo venezolano por empresas estadounidenses. “Vamos a ver qué margen de juego tiene Marco Rubio de cara a la región. Yo creo que es un elemento para verlo con atención”, dice.

Además… Peso y contrapeso Si bien son muchas las acciones que pretende implementar Donald Trump en los primeros días de gestión, aunque podría tener algunos obstáculos. Por un lado está el Congreso. Señala María Puerta que es "el sistema de freno y contrapeso", además de la Corte Suprema. Por otro lado, Francesco Tucci indicó que en el caso del Congreso, Trump gozará por lo menos en los primeros dos años de su mandato de una mayoría notable", ya que tendrá una renovación de cuadros.

Cambio climático y energía

Otro aspecto que no pasó desapercibido es la reafirmación en el petróleo. “Vamos por el petróleo”, enfatizó el presidente para apostar por los combustibles fósiles en medio de unas medidas que plantean la salida de Estados Unidos del acuerdo climático de París.

En otras palabras, lo que plantea el mandatario es unos pasos atrás en materia de lucha contra el cambio climático. Trump también señaló que se declarará “emergencia energética nacional”.

“Lo que está sucediendo es que ahora vamos a necesitar el doble de energía disponible para poder impulsar esa carrera de inteligencia artificial en la que está Estados Unidos”, explica el analista Ragi Burhum. Y es que mantener esta tecnología requiere uso de energía.

“Terminó el declive de Estados Unidos”

Esta es otra frase que Donald Trump dejó para la posteridad, anunciando un nuevo crecimiento de su país. ¿Declive frente a quién?

Los analistas internacionales coinciden en que el gran rival de esta época para Estados Unidos es China, mucho más incluso de lo que fue en su momento la Unión Soviética.

“Estados Unidos, si algo tiene de valor a nivel internacional, es su capacidad de formar aliados que justamente le puede dar un cierto nivel de contrapeso respecto a China. Entonces, habrá que ver cómo juega esa partida, sin duda va a ser interesante” , remarca el analista internacional Marco Carrasco.

En ese sentido, primaría el discurso “América primero”, que identificó a Trump durante su campaña electoral.

Son muchos temas que Donald Trump abarcó en solo 30 minutos de discurso, y de los que se puede seguir analizando: la inversión aeroespacial, la diferencia de género, los conflictos internacionales, etc. Sin embargo, habrá que ver cuáles serán los siguientes pasos que siga su nueva gestión.