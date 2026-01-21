Trump sobre el acuerdo acerca de Groenlandia: “Tenemos todo lo que queríamos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en Davos (Suiza) que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Washington trabaja con la OTAN “es realmente fantástico”: “Tenemos todo lo que queríamos”.

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de “un acuerdo para la seguridad nacional e internacional” y “a largo plazo”.

“Es un acuerdo con el que todos están felices”, aseguró a su salida de una cena que ofreció en el centro donde se celebra el Foro Económico Mundial de Davos, donde hoy fue el orador principal.

Según el mandatario estadounidense, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque agregó que está en una fase avanzada.

Preguntado sobre el periodo de vigencia del acuerdo, afirmó que “no tiene plazo, es para siempre”.

Trump había mantenido antes una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien dijo que había desarrollado este acuerdo porque este representaba “a la otra parte”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

El presidente de Estados Unidos se deshizo en elogios a Rutte, del que dijo que es “un gran líder”.

En otro momento de sus declaraciones, Trump dudó en responder cuando una periodista le preguntó si el acuerdo comprende que Estados Unidos tendrá la propiedad de Groenlandia.

Insistió, después de unos segundos, en que se trata de un acuerdo de largo plazo y que pone a todos en “una buena posición”, tras agregar que, además de la seguridad, incluye aspectos relacionados con los minerales presentes en esta isla del Ártico.