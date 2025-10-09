Trump sobre el acuerdo en Gaza: “No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad”

El presidente estadounidense Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 9 de octubre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 9 de octubre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, , dijo este jueves que no impulsó el en la para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo “por la humanidad”, a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son , incluida la de Gaza, algo que “no había pasado antes”, pero negó que busque activamente el premio.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Donald Trump: Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania

“No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad”, afirmó.

Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y “sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país”.

Trump figura entre los nominados debido a su papel en la mediación de conflictos internacionales, incluido el reciente , aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.

