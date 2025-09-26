Trump sobre imputación a exjefe del FBI: “El corrupto James Comey mintió”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, redobló este viernes sus ataques contra el “corrupto” exdirector del FBI, James Comey, imputado tras investigar los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 del republicano con Rusia, e insistió en que este deberá pagar un “precio muy alto” por sus mentiras.

“Te guste o no, el corrupto James Comey, y no me imagino que a mucha gente le guste, ¡MINTIÓ! No es una mentira compleja, es muy simple, pero IMPORTANTE. No hay forma en que pueda justificarse”, escribió Trump en su red Truth Social.

Comey fue imputado este jueves por un gran jurado en Virginia por delitos de declaración falsa y obstrucción, cargos presentados por el Departamento de Justicia, días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

En concreto, se le acusa de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020 cuando respondió que no a la pregunta de si era el responsable de la filtración de información a la prensa sobre la investigación sobre los vínculos del magnate neoyorquino con Rusia.

Tras conocer la imputación, Comey reaccionó declarando su inocencia y llamó a los estadounidenses a no vivir con miedo, que caracterizó como “la herramienta de un tirano”.

“Me duele el corazón por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal, y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe”, dijo.

Trump, quien celebró este jueves la imputación al veterano abogado, señaló hoy que Comey “es un policía corrupto, y siempre lo ha sido” aunque advirtió que en el proceso judicial “le acaban de asignar un juez designado por (el expresidente demócrata) Joe Biden, así que ha tenido un muy buen comienzo”.

El exdirector del FBI, James Comey; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Alex EDELMAN / Saul LOEB / AFP)

Trump reiteró que, a pesar de esto, cree que el exdirector del Buró Federal de Investigaciones no podrá escapar del peso de la ley.

“Se dejó CERO margen de error en una respuesta grande e importante a una pregunta. Simplemente, lo sorprendieron de manera inesperada. James ‘Policía Sucio’ Comey fue un destructor de vidas. Sabía perfectamente lo que decía, y que era una mentira muy grave y de gran alcance por la que se debe pagar un precio muy alto”, aseguró.

Entre los republicanos las reacciones han sido favorables. La fiscal general Bondi insistió en que “nadie está por encima de la ley”, y el actual director del FBI, Kash Patel, advirtió que con esto la organización “dio un paso más en su promesa de plena rendición de cuentas”.

Por otro lado, los demócratas condenaron la imputación. El senador por Virginia, Tim Kaine, la calificó como una “acusación maliciosa”, mientras que su colega, el senador Mark Warner, insistió en que interferir en el trabajo del Departamento de Justicia “es un abuso peligroso del poder”.