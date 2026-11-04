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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el vicepresidente JD Vance en la Catedral Nacional de Washington, en Washington D.C., el 28 de julio de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el vicepresidente JD Vance en la Catedral Nacional de Washington, en Washington D.C., el 28 de julio de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, un día después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas, que desconoce si el vicepresidente, JD Vance, aspirará a la candidatura presidencial republicana de 2028 para sucederlo.

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