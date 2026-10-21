icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ EPA/ Jim Lo Scalzo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ EPA/ Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el fin de la guerra de Ucrania está muy cerca, apenas horas después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptara reanudar negociaciones con mediación estadounidense, y de que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijera estar dispuesto a “congelar” la línea del frente para lograr la paz.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.