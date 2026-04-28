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El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña participan en una ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña participan en una ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acogió este martes con satisfacción la información sobre un posible parentesco con el rey Carlos III del Reino Unido, al que recibirá en la Casa Blanca, y dijo que le gustaría la idea de vivir en el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de los monarcas británicos.

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