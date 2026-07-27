El presidente estadounidense Donald Trump saluda mientras sube al Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 27 de julio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump saluda mientras sube al Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 27 de julio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este lunes a la Corte Suprema de Justicia que autorice una orden ejecutiva, que permanece bloqueada, y que busca imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

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