La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investiga el papel del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) en un pago secreto de dinero durante su campaña electoral de 2016 a una actriz porno Stormy Daniels, un caso que anteriormente no dio frutos, según informó este lunes The New York Times.

Anteriormente, la oficina del fiscal de distrito investigó el pago que la campaña electoral de Trump hizo a Stormy Daniels para evitar que hiciera pública una supuesta relación sexual con el entonces candidato a la Presidencia, dado que podría infringir la legislación del estado de Nueva York.

Bajo el nuevo fiscal de distrito, Alvin L. Bragg, la fiscalía ha vuelto al enfoque original de la investigación con un nuevo “optimismo”, según fuentes internas a las que tuvo acceso el medio.

No está claro si Bragg presentará cargos contra Trump, quien acaba de anunciar su candidatura presidencial de 2024.

Si el fiscal del distrito acusara a Trump sin descubrir ninguna evidencia nueva, correría el riesgo de que un juez o un tribunal de apelaciones desestimara el caso.

Según el Times, para ayudar a construir este caso, los fiscales revisan otra estrategia que aún no ha funcionado: presionar al exjefe financiero de la compañía de Trump Allen Weisselberg para que coopere.

La Organización Trump fue a juicio el 31 de octubre en Nueva York, acusada de participar en evasión de impuestos y Weisselberg, que se declaró culpable en ese caso, testificó la semana pasada, pero defendió que actuó solo y sin el conocimiento de la empresa o la familia Trump.

Trump enfrenta además posibles cargos penales por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. por documentos clasificados encontrados en su casa de Mar-a-Lago en Florida y su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como por el fiscal de distrito de Atlanta por sus intentos de interferir en los resultados de las elecciones de Georgia de 2020.

El exmandatario también tiene abiertas diversas causas civiles en Nueva York, que incluye una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, que lo acusa a él y a tres de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años.

Además, podría ir a juicio el año que viene por una nueva demanda por difamación presentada por la periodista y escritora E. Jean Carroll, quien afirma que Trump la violó en 1995.