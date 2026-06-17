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El presidente de EE. UU., Donald Trump, gesticula mientras se dirige a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre del G7, celebrada en Évian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, gesticula mientras se dirige a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre del G7, celebrada en Évian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este miércoles que el pacto cerrado con Irán evita la “catástrofe económica” que se habría producido en caso de continuar el conflicto y cumple los objetivos marcados “y mucho más”.

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