El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el domingo su reciente impulso por cambiar nombres a un nuevo objetivo, al sugerir que el estado de Nuevo México podría convertirse en “Nueva América”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el domingo su reciente impulso por cambiar nombres a un nuevo objetivo, al sugerir que el estado de Nuevo México podría convertirse en “Nueva América”.
Su propuesta, que fue inmediatamente rechazada por la gobernadora del estado, llega días después de que firmara una orden para rebautizar el lago Ontario como “lago América” en medio de una guerra comercial con la vecina Canadá.
“Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA”, publicó el presidente republicano en redes sociales.
“Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!”.
La Casa Blanca volvió a publicar una imagen en la que la parte “México” del nombre del estado apareció tachada y sustituida por “América”.
Algunos medios estadounidenses señalan que la idea se originó como una broma en internet.
La gobernadora del estado, Michelle Lujan Grisham, declaró a Fox News que el nombre “no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”.
Dijo que el presidente quería “distraer a los estadounidenses” de problemas como la subida disparada de los precios de la gasolina.
La semana pasada, Trump sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a “estrecho Trump” mientras continúa la guerra con Irán. Unas horas más tarde dio a entender que no iba en serio con el plan.
También rebautizó el golfo de México como “golfo de América” en su primer día de regreso a la Casa Blanca en 2025, una medida rechazada por México.
Canadá también rechazó el intento de cambiar el nombre del lago Ontario.
VIDEO RECOMENDADO
- “A Trump le conviene tener una persona dócil, obediente en Venezuela”: analista explica qué hay detrás del retraso de las elecciones
- “Venezuela está lista para votar”: ¿por qué Trump y Delcy Rodríguez defienden el retraso de las elecciones?
- Irán advierte que intensificará su respuesta a los ataques de EE.UU.
- Netanyahu ordena evacuación de algunos asentamientos en Cisjordania, dice ministro
- Primera visita de Kushner y Witkoff a Ucrania se salda sin anuncios de progresos hacia la paz
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.