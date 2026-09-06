El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia medidas para ampliar las opciones de procesamiento de carne para los agricultores y ganaderos estadounidenses en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 4 de septiembre de 2026. EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia medidas para ampliar las opciones de procesamiento de carne para los agricultores y ganaderos estadounidenses en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 4 de septiembre de 2026. EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL
Por Redacción EC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el domingo su reciente impulso por cambiar nombres a un nuevo objetivo, al sugerir que el estado de Nuevo México podría convertirse en “Nueva América”.

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