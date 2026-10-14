El presidente de estadounidense, Donald Trump, sugirió que se debería disparar a quienes filtran información clasificada, al hablar de una incursión militar de Estados Unidos que canceló a último momento después de que se filtraran detalles sobre la operación.

“En mi opinión, a los que filtran información se les debería disparar”, dijo Trump durante un mitin de campaña en el que intervino este miércoles en Bullhead City, en el estado visagra de Arizona, en el oeste del país.

El mandatario republicano tachó a quienes filtran informaciones “escoria de la tierra” y aseveró que se deberían de “castigar con mucha, mucha firmeza”.

“Cuando filtran a qué hora vas a atacar a un país y la razón por la que atacas es realmente por defensa porque no quieres que tengan un arma que pueda volar por los aires a millones de personas de un solo disparo”, agregó.

El presidente republicano cargó poco después contra los periodistas de quienes dijo que “son casi tan malos como un filtrador, ya que filtran información falsa”.

“Eso los convierte en un filtrador”, declaró Trump en pleno litigio judicial con los medios CNN, MS NOW y Político a quienes vetó el acceso a la Casa Blanca después de acusarles de difundir información falsa.

Un juez federal emitió este martes una medida cautelar que bloqueó el veto impuesto por el presidente hasta que se dirima el fondo del litigio.

Los abogados de los medios de comunicación consideran que el veto atenta contra la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de prensa, y que la prohibición responde a una discriminación por motivos de opinión.

La Administración de Trump justifica la prohibición por motivos de seguridad.

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