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Resumen

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con los periodistas mientras parte de la Casa Blanca rumbo a Alaska, en Washington D. C., Estados Unidos, el 13 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con los periodistas mientras parte de la Casa Blanca rumbo a Alaska, en Washington D. C., Estados Unidos, el 13 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Por Agencia EFE

El presidente de estadounidense, Donald Trump, sugirió que se debería disparar a quienes filtran información clasificada, al hablar de una incursión militar de Estados Unidos que canceló a último momento después de que se filtraran detalles sobre la operación.

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