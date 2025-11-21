Supremo de EE.UU. da paso a mapa de Texas y bloquea orden que lo tachaba de sesgo racial

Escucha la noticia
Supremo de EE.UU. da paso a mapa de Texas y bloquea orden que lo tachaba de sesgo racialResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este viernes temporalmente el fallo de un tribunal inferior que determinó que el plan de redistribución de distritos congresionales de Texas para 2026, impulsado por el presidente, Donald Trump, probablemente discrimina por motivos de raza.
El fallo del tribunal inferior en El Paso había concluido que el nuevo mapa electoral favorecía deliberadamente a los votantes blancos y diluía el poder político de las comunidades negras e hispanas.
Newsletter Vuelta al Mundo
LEE MÁS: EE.UU. recomienda “extremar la precaución” a aviones comerciales que sobrevuelen Venezuela
La decisión se produjo con una votación de 2-1 y respondió a demandas de grupos de derechos civiles que impugnaron el plan en nombre de los votantes minoritarios, de acuerdo con diversos medios estadounidenses.
El mapa, diseñado durante el verano de 2025, buscaba otorgar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes y mantener su escasa mayoría en el Congreso.
LEE MÁS: El Gobierno de Venezuela cree que EE.UU. quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica
El fallo de los jueces federales de El Paso obligaría a Texas a utilizar el mapa aprobado por la legislatura estatal en 2021, basado en el censo de 2020, si se confirmara.
La Corte Suprema, cuya mayoría es conservadora, ha bloqueado fallos similares de tribunales inferiores en Alabama y Luisiana cuando se producen muy cerca de las elecciones, alegando que podrían generar confusión entre votantes y autoridades electorales.
LEE MÁS: Zelensky critica el plan de EE.UU. para poner fin a la guerra con Rusia y aseguró que no “traicionará” a su país
En este caso, la intervención del Supremo se produjo pocas horas después de que Texas solicitara su intervención debido a la proximidad de las elecciones primarias al Congreso en marzo de 2026.
Texas no es el único estado en disputa: mapas electorales rediseñados en California, Missouri y Carolina del Norte también enfrentan impugnaciones judiciales, mientras la Corte Suprema evalúa por separado un caso en Luisiana que podría limitar el uso de la raza como criterio en la redistribución de distritos según la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Ecuador dijo “No” a las reformas de Noboa: ¿qué significa el resultado del referéndum y qué escenarios abren?
- Cómo fue el asesinato de Jamal Khashoggi, cuál fue el papel del príncipe Bin Salmán y por qué Trump dijo que “son cosas que pasan”
- Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
- Un botín de 6,7 millones de euros en coimas para el exnúmero dos de Pedro Sánchez: cómo el Caso Cerdán complica más al gobierno socialista español
- Los 28 puntos del plan de Trump para impulsar la paz entre Ucrania y Rusia
Contenido sugerido
Contenido GEC