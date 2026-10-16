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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el aeropuerto municipal de Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el aeropuerto municipal de Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, al argumentar, frente a la decisión del Congreso, que la medida responde al interés nacional, según informó la Casa Blanca.

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