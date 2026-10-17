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El presidente estadounidense Donald Trump. AFP
El presidente estadounidense Donald Trump. AFP
Por Agencia AFP

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el sábado que la decisión del presidente Donald Trump de eximir a Rusia de nuevas sanciones consiste en una suspensión de 60 días para “analizar” sus repercusiones en la economía mundial.

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