La jueza Tanya Chutkan ha dictado algunas de las sentencias más duras contra quienes asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Ahora ha sido asignada al caso de interferencia electoral abierto el martes al expresidente Donald Trump, quien este jueves estará en un tribunal de Washington DC para que le lean los cargos. Coincidentemente, el ataque el Congreso por parte de sus simpatizantes tiene un rol importante en esta tercera acusación penal contra el magnate.

Hace dos años, la jueza falló en contra de los esfuerzos de Trump de mantener en secreto sus archivos, llamadas y textos de la Casa Blanca alegando privilegio ejecutivo. Dicho material había sido solicitado por el comité de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque al Capitolio.

“Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”, afirmó entonces Tanya Chutkan. Indicó que Trump no podía reclamar que su privilegio “existe a perpetuidad”.

La policía retiene a los partidarios de Donald Trump, mientras se reúnen frente a la Rotonda del Capitolio el 6 de enero de 2021, en Washington, DC. (Foto de Olivier DOULIERY / AFP). / OLIVIER DOULIERY

La jueza, de 61 años y nacida en Jamaica, fue nominada a su cargo por el expresidente Barack Obama.

Chutkan fue asignada al azar esta semana a la supervisión del juicio histórico a Trump por cuatro cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos de los ciudadanos.

Si Donald Trump es hallado culpable

de los cuatro cargos relacionados con la interferencia en el resultado de las elecciones del 2020, podría recibir una pena máxima de 55 años de cárcel.

Todos los intentos de Trump para anular los resultados de las elecciones del 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, ocurrieron en los dos meses previos al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.

Precisamente en esta tercera acusación contra Trump, el fiscal especial Jack Smith usó como pruebas algunos de los registros y archivos de la Casa Blanca que Chutkan ordenó que se publicaran.

Las condenas a los asaltantes del Capitolio

De acuerdo con Univisión, la jueza Chutkan ha sentenciado a por lo menos 38 personas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio.

Los 38 condenados recibieron penas de prisión que van desde 10 días hasta más de cinco años, según un análisis de los registros judiciales hecho por la agencia Associated Press.

Incluso nueve de estos sentenciados recibieron castigos más grandes de los que estaba pidiendo la Fiscalía.

Por ejemplo, a una pareja de Ohio que estaba acusada de ingresar al edificio del Capitolio “a través de una ventana rota” durante el motín, la sentenció a penas de cárcel de 20 días al marido y 14 días a la mujer, a pesar de que los fiscales solo habían solicitado el arresto domiciliario.

“No entraron simplemente por una puerta. Atravesaron una ventana rota… Eran perfectamente conscientes de la violencia que había precedido a su entrada”, explicó entonces la magistrada.

Donald Trump llega para hablar con sus seguidores desde The Ellipse, cerca de la Casa Blanca, el 6 de enero de 2021, en Washington, DC. (Foto de Brendan Smialowski / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Chutkan es una de las dos docenas de jueces en Washington, DC que en conjunto han sentenciado a casi 600 acusados por su papel en el ataque del 6 de enero. Más de un tercio de ellos evitó sentencias de cárcel, indicó AP.

Por lo general, a diferencia de Chutkan, otros jueces han dictado sentencias más indulgentes que las solicitadas por los fiscales.

Chutkan justificó sus fallos diciendo que la prisión puede ser un poderoso elemento disuasorio contra la amenaza de otra insurrección.

“Todos los días escuchamos informes de facciones antidemocráticas de personas que traman violencia, la amenaza potencial de violencia, en 2024″, dijo en diciembre del 2021 antes de sentenciar a más de cinco años de cárcel a un hombre de Florida que atacó a policías del Capitolio. Esa había sido la mayor sentencia a un asaltante al Capitolio hasta ese momento.

“Debe quedar claro que el tratar de derrocar violentamente al gobierno, el tratar de detener la transición pacífica del poder y agredir a los agentes del orden en ese esfuerzo, tendrá un castigo absolutamente seguro”, declaró.

El miércoles, la jueza le dijo a un abogado de un caso no relacionado que no había dormido desde que le asignaron el asunto de Trump, a lo que el abogado respondió: “Por favor, cuídate”, de acuerdo con la BBC.

Lo que se sabe de la jueza

Tanya Chutkan nació en Kingston, Jamaica, el 5 de julio de 1962. Se mudó a Estados Unidos para estudiar econompia en la Universidad George Washington. Luego se licenció en derecho de la Universidad de Pensilvania.

Trabajó durante tres años en un bufete de abogados. Después pasó a ser abogada de oficio de la ciudad de Washington, donde pasó los siguientes 11 años.

Según su biografía, como defensora pública en Washington DC “argumentó varios casos de apelación y procesó más de 30 casos, incluidos numerosos casos de delitos graves”.

También integró el bufete de abogados Boies, Schiller & Flexner, donde trabajó otros 12 años antes de ascender a jueza federal.

En el 2014, el entonces presidente Barack Obama la nominó para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Fue confirmada por el Senado en una votación de 95-0.