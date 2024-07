“¡Luchen! ¡Luchen! ¡Luchen!”, exclamó Trump tras sobrevivir a las balas disparadas por Thomas Matthew Crooks desde una azotea ubicada a unos 150 metros de donde pronunciaba su discurso electoral. El atacante fue abatido por el Servicio Secreto.

El domingo por la noche, el presidente Joe Biden ya dio señales de cómo cambiará la campaña electoral tras este episodio. Apareció en el Despacho Oval de la Casa Blanca en horario estelar para pedir a todos los estadounidenses que bajaran la temperatura en torno al debate político. “Nunca debe ser un campo de batalla y, Dios no lo quiera, un campo de exterminio”, advirtió. “No importa cuán fuertes sean nuestras convicciones, nunca debemos caer en la violencia”, dijo.

El presidente Joe Biden se dirige a la nación desde la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el domingo 14 de julio de 2024. (Foto de Erin Schaff / AFP). / ERIN SCHAFF

“En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos, en las urnas, no con balas”, enfatizó Biden en su discurso de seis minutos que fue transmitido por las principales cadenas de televisión del país.

Tras el intento de asesinato de Trump, la campaña por la Presidencia de Estados Unidos tendrá un antes y un después, eso se da por descontado. Sobre este punto, El Comercio conversó con Aribel Contreras Suárez, analista internacional y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

El expresidente estadounidense Donald Trump es sacado del escenario por el Servicio Secreto tras ser herido de bala en Pensilvania. (EFE/EPA/DAVID MAXWELL). / DAVID MAXWELL

— ¿Qué condiciones se han dado en Estados Unidos para que este país sufra su primer intento de magnicidio desde 1981 con Reagan?

Hoy en día vemos a una sociedad estadounidense donde ha avanzado la violencia, la xenofobia, la discriminación, la polarización, donde prima el derecho constitucional para poder portar armas. Hay una gran flexibilidad y facilidad para adquirirlas, lo que ha permitido que un importante número de la población tenga armas en su casa. Desde la era de Ronald Reagan, cuando en 1981 sufre un intento de magnicidio, Estados Unidos empezó a ver de lejos este tipo de violencia política al interior del país, a la vez veía cómo dentro de la región de América Latina y el Caribe aumentaban este tipo de sucesos. Sin embargo, es interesante ver cómo ahora en estos tiempos, donde el tablero mundial está convulso, con crisis y guerras, al interior de Estados Unidos la sociedad lo que menos tiene es una unión, y lo que ha generado Donald Trump es una polarización extremista, radical, donde la gente o lo ama o lo odia, o estás con él o estás contra él. Y ante la llegada de Joe Biden al poder, se agudizó la polarización, porque Trump creó la narrativa de que él ganó la elección y de que se la arrebató Joe Biden. Ha creado mentiras, una comunicación política basada en falsedades. Lo más lamentable no es lo que dice Trump, sino que la gente se lo cree. Entonces sí, estamos en una era compleja pero donde las mismas condiciones las agudizó Donald Trump al seguir apoyando el que la gente de manera muy fácil pueda adquirir armas. Aunque Biden ha impulsado y promovido el mayor control, vemos que la radicalización de la postura por parte de la sociedad lleva a este tipo de extremos tan lamentables y que, sin duda, este intento de magnicidio de Donald Trump pasará a la historia en Estados Unidos.

Donald Trump es ayudado a bajar del escenario tras un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania. (AP / Gene J. Puskar).

— ¿De qué manera este atentado podría alterar lo que resta de la campaña electoral hasta las elecciones del 5 de noviembre?

Lo que sucedió el sábado con este atentado sin duda nos hace visualizar lo que pasará en los próximos meses hasta las elecciones. Tras la Convención Republicana, ahora viene dentro de 5 semanas la de los demócratas, donde todavía nos queda este gran signo de interrogación sobre si Joe Biden se bajará de este tren político o se aferrará a seguir en carrera, teniendo en cuenta que en las últimas encuestas, tanto de Ipsos como de los grandes canales de televisión de EE.UU., la distancia entre Trump y el demócrata no es tan grande como pensábamos. Es decir, a pesar del desastre del debate de Biden, él no ha perdido tantos puntos como hubiéramos pensado, ni tampoco Trump ha avanzado tantos puntos como él quisiera. Puede ser que esta arma la usa Joe Biden para decir ‘si no soy yo quién’. Y esta pregunta es muy interesante porque los demócratas no se aseguraron de tener un plan B, hoy no hay una figura pesada que en realidad pudiera sustituirlo. Se ha hablado por parte de Ipsos y de Reuters que quien pudiera dar una gran batalla electoral sería la primera dama Michelle Obama, pero realmente a ella no le interesa. Es difícil barajar varios nombres porque no los hay. Pudiera ser Kamala Harris.

Donald Trump levanta el puño mientras es protegido por el Servicio Secreto tras un tiroteo en un mitin en Pensilvania. (AP / Gene J. Puskar).

— ¿Cómo deben afrontar los demócratas esta situación teniendo en cuenta que los ataques a Trump podrían terminar victimizándolo? ¿Cambiarán el discurso cuando se refieran directamente a Trump?

Joe Biden en menos de 24 horas dio tres mensajes al pueblo estadounidense. El mensaje que dio en la noche del domingo es muy interesante, pues dice que él y su contrincante pueden discrepar en un debate, pero que esto no debería aumentar la violencia política. También hizo un llamado a la sociedad para que apriete el botón de despresurizar la situación, que no hay cabida para la violencia, y que esto no es Estados Unidos. La manera en la que ha reaccionado Biden, así de inmediato, es la correcta. Es la manera en cómo deberán ver los demócratas sus próximos pasos, pues el atentado le abonó un capital político a Trump. Al republicano lo vemos cada vez más fortalecido. Lo sucedido abre de manera mucho más aguda la conversación de acá a la Convención Demócrata sobre cuál será la decisión asertiva que deberán dar pensando en el bien del partido y del país.

El candidato presidencial republicano y ex presidente Donald Trump escucha los discursos del día inaugural de la Convención Nacional Republicana (RNC) en Milwaukee, Wisconsin, el 15 de julio de 2024. (EFE/EPA/ALLISON DINNER). / ALLISON DINNER

— ¿Hasta qué punto Trump puede explotar en su favor este ataque que pudo ser mortal?

Sin duda hoy en día Donald Trump ya es considerado un héroe, un sobreviviente al atentado, para algunos incluso pudiera ser hasta un mártir, exagerado tal vez, pero para muchos de su base electoral así es. Sin duda, para muchos otros es el super-Trump, este superhéroe que durante los últimos años ha logrado darle la vuelta jurídicamente a sus casos penales. Ya no va a haber más juicios en su contra, como en el caso de los documentos clasificados que se llevó a su cas en Mar-a-Lago, en Florida; o por el intento de darle un revés a los resultados de las elecciones en el estado de Georgia; y, peor aún, por el asalto al Capitolio. Es terrible y lamentable, pero los grandes vacíos jurídicos del sistema legal de su país le han permitido a sus abogados escabullirse y Donald Trump logró que, por ejemplo, su defensa logre convencer al juez para que no emita una sentencia por el Caso Stormy Daniels, que se postergue hasta septiembre. Entonces, veremos que aunque se convierta en el primer expresidente convicto, no tendrá mayor consecuencia ni sanción. Incluso en los casos de los cargos federales, si gana las elecciones él puede darse un autoperdón. Y en el caso de los estatales, esto no es viable, pero difícilmente veremos que haya jueces que tengan la altura para abrirle el juicio. Entonces, es muy triste y lamentable ver que este personaje probablemente vuelva a llegar a la Casa Blanca, en una era de Trump 2.0, con intentos de venganza y con una narrativa en la que minimizará lo que él hizo y maximizará los errores de Joe Biden, porque cada desacierto de Biden a él lo fortalece.