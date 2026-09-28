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Resumen

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Twitter: Donald Trump amenaza con “regular” o “cerrar” las redes sociales tras cuestionamiento de sus tuits (Foto: MANDEL NGAN / AFP).
Twitter: Donald Trump amenaza con “regular” o “cerrar” las redes sociales tras cuestionamiento de sus tuits (Foto: MANDEL NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

La Administración del presidente Donald Trump está llevando oro de Venezuela a Estados Unidos, pero las refinerías no lo están procesando por las dudas sobre supuestas conexiones de las empresas venezolanas con prácticas corruptas, según publica este lunes The New York Times (NYT).

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