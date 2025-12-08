El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 8 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 8 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Donald Trump tras la “desagradable” multa de Bruselas a X: “Europa va por mal camino”
Resumen de la noticia por IA
Donald Trump tras la “desagradable” multa de Bruselas a X: “Europa va por mal camino”

Donald Trump tras la “desagradable” multa de Bruselas a X: “Europa va por mal camino”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , tildó este lunes de “desagradable” la multa de Bruselas a la red social y aseguró que Europava por mal camino”.

Es muy desagradable”, dijo Trump preguntado por los reporteros. “Europa va por mal camino, muy malo para la gente”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Unión Europea impone multa multimillonaria a X: el desenlace de años de discrepancias y un trasfondo político complejo

El mandatario reaccionó a la multa de la Comisión Europea (CE) de 130 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria.

Elon no me ha llamado para pedirme ayuda con eso”, dijo el mandatario.

No creo que sea correcto. No veo cómo pueden hacer eso. Hablaré de ello más tarde. Voy a obtener un informe completo al respecto. Mira, Europa tiene que tener mucho cuidado al hacer muchas cosas”, añadió Trump.

La CE explicó en un comunicado que algunas de las infracciones cometidas por la red social incluyen el “diseño engañoso” de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

El mandatario aseguró que quiere “mantener a Europa” como socio, pero que esta decisión es algo “muy malo”.

MÁS INFORMACIÓN:

No queremos que Europa cambie tanto. Han tomado muy malas decisiones. Esta fue una muy importante”, apuntó.

La Administración de Trump suele acusar a la Unión Europea de querer “censurar” con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio.

En el informe que marca las directrices de la política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea.

VIDEO RECOMENDADO

El multimillonario Elon Musk anunció el miércoles 28 de mayo que deja su puesto en el gobierno de Estados Unidos como asesor para reducir el gasto federal poco después de su primera gran divergencia con el presidente Donald Trump sobre su proyecto de ley presupuestal. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC