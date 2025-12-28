El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el presidente estadounidense, Donald Trump, llegan a una conferencia de prensa tras conversar en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el presidente estadounidense, Donald Trump, llegan a una conferencia de prensa tras conversar en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Trump luego de reunirse con Zelensky: Estamos más cerca de un acuerdo sobre Ucrania
Trump luego de reunirse con Zelensky: Estamos más cerca de un acuerdo sobre Ucrania

Trump luego de reunirse con Zelensky: Estamos más cerca de un acuerdo sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, , aunque reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás.

“Creo que nos estamos acercando” a cerrar un plan, señaló Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelensky en Florida y agregó que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro.

Francisco Sanz

Trump y Zelensky llamarán a dirigentes europeos tras su reunión en Florida


El mandatario ucraniano, por su parte, enfatizó también que el encuentro fue positivo y adelantó que las partes acordaron reunirse “en las próximas semanas” para “finalizar los aspectos conversados”, pero no dio detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar ese encuentro.

“Tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos, creo que está un 90 % acordado”, indicó Zelensky, en la conferencia de prensa conjunta.

Podemos decir que estamos en el 95 %, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes”, aseguró Trump, quien también habló con líderes europeos este domingo.

El encuentro de hoy entre los dos líderes llega después de que el jueves Zelensky sostuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

Zelensky habla con aliados europeos antes de viaje a EE.UU. para reunirse con Trump


Además, después de que Trump hablara por teléfono hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien aseguró que hay avances “en la dirección correcta” para determinar el futuro de las regiones ucranianas ocupadas del Donbás.

, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos -de acuerdo con las instrucciones de Zelensky- ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.

Rusia retoma los contactos con EE.UU. tras analizar el nuevo plan de paz para Ucrania


Según Zelensky, Ucrania podría realizar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar las elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.

Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el Gobierno ucraniano es ilegítimo.

