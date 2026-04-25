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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, conversan durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026 | Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, conversan durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026 | Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió en redes sociales este sábado, poco después de ser evacuado de una cena de gala que se celebraba en Washington por unos aparentes disparos, que “un tirador ha sido detenido” y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.