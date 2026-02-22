Un hombre murió baleado por agentes de seguridad tras irrumpir en la residencia de Trump en Mar-a-Lago

Resumen

Una vista del Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, el 8 de noviembre de 2024, visto desde el otro lado del agua en West Palm Beach, Florida. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, informó el domingo un funcionario del Servicio Secreto.

