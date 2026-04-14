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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este martes al Reino Unido a explotar el petróleo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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