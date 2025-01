La víspera de su investidura, Donald Trump prometió este domingo actuar “con una rapidez y fuerza históricas” para “detener la invasión de fronteras” por migrantes, impulsar la producción petrolera y bloquear las “ideologías” de izquierda. “Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras”, dijo durante un mitin a una multitud congregada en el Capital One Arena de Washington, entre fuertes vítores.

“Para cuando el sol se ponga mañana por la tarde la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido, y todos los intrusos fronterizos ilegales que lo hagan de una forma u otra, estarán de vuelta a casa”, dijo Trump.

El republicano que sucederá el lunes al demócrata Joe Biden afirmó, sin pruebas, que “muchos” de los migrantes que llegan son “asesinos”.

“No nos invadirán”

“Después de años de construir naciones extranjeras, defender fronteras extranjeras y proteger tierras extranjeras, por fin vamos a construir nuestro país, defender nuestras fronteras y proteger a nuestros ciudadanos, y detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán. No nos ocuparán. No nos infestarán. No nos conquistarán”, añadió.

Donald Trump llega para hablar en un mitin por la victoria del MAGA en Capital One Arena en Washington, DC, el 19 de enero de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP). / JIM WATSON

El papa Francisco declaró el domingo que el plan de expulsión a gran escala prometido por Trump sería “una desgracia”.

Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump aplicó una política de tolerancia cero que incluyó la separación de miles de niños de sus padres migrantes.

Esta vez el magnate, al que la Constitución le impide un tercer mandato, tiene prisa y promete actuar “con una rapidez y fuerza históricas” para solucionar “cada una de las crisis a las que se enfrenta” el país.

Para ello prevé promulgar una cantidad récord de decretos presidenciales en cuanto comience su segundo mandato.

Según el Wall Street Journal, Trump declarará el estado de emergencia en la frontera con México.

Fox asegura que además designará a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y restablecerá el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera.

También es probable que elimine algunos programas destinados a fomentar la diversidad en la administración federal y levante las restricciones a la explotación petrolera.

Se espera asimismo que indulte a personas que fueron condenadas por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar impedir la certificación de la elección de Biden.

Trump aseguró a sus partidarios que estarán “muy felices” con la decisión que tomará al respecto el lunes.

Bajo los aplausos, también consideró necesario “salvar TikTok”, la popular aplicación de video china que se apagó brevemente en Estados Unidos tras la entrada en vigor de una ley que la prohibía por motivos de seguridad nacional.

El presidente electo llamó a Elon Musk al escenario, confirmando la inmensa influencia política del hombre más rico del mundo durante una campaña que él financió generosamente.

El jefe de la red social X, Tesla y SpaceX, que se encargará de reducir el gasto público mediante una auditoría, declaró que el objetivo de la nueva administración es hacer que Estados Unidos sea fuerte “durante siglos”.

“Esta victoria es el comienzo (...) Lo que importa de ahora en adelante es realmente hacer cambios significativos, presentar esos cambios y sentar las bases para que Estados Unidos sea fuerte durante un siglo, durante siglos, para siempre”, dijo Musk.

Al final del mitin, los Village People cantaron su éxito “YMCA”, convertido en uno de los himnos de campaña del republicano.

“No es colonia de nadie”

Antes el republicano de 78 años, 45º presidente de Estados Unidos (2017-2021) y que se convertirá el lunes en el 47º, hizo una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington.

Su regreso al poder provoca turbulencias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este domingo que defenderá a los mexicanos que viven en Estados Unidos y advirtió que su país “no es colonia de nadie”.

Horas antes de regresar a la Casa Blanca, el millonario republicano lanzó una nueva criptomoneda, que, si su valor se mantiene, podría hacer aumentar su fortuna personal.

Trump ganó las elecciones presidenciales del 5 de noviembre frente a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris al término de una campaña inaudita, durante la cual fue condenado penalmente, multiplicó los comentarios racistas y sexistas y fue objeto de dos intentos de asesinato.