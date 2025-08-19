El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por un pasillo de la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE/ EPA/ Aaron Schwartz / Pool
Trump ve viable apoyo aéreo a Ucrania como parte de garantías de seguridad
El presidente dijo el martes que el apoyo aéreo de Estados Unidos y las tropas terrestres europeas podrían formar parte de las , al tiempo que advirtió de una situación “difícil” si fracasan las conversaciones entre Moscú y Kiev.

“Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno”, dijo Trump a Fox News, refiriéndose a los aliados europeos con quienes se reunió en la Casa Blanca el lunes junto con el presidente ucraniano, .

“Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, probablemente, si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos, realmente, ellos no”, afirmó Trump.

Añadió su “garantía” de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, que .

La seguridad de posguerra es una preocupación clave para Kiev después de más de tres años de invasión rusa.

Moscú ha dicho durante mucho tiempo que no tolerará que Ucrania se una a la OTAN y ha sido hostil a la idea de que tropas occidentales se desplieguen en el territorio de la antigua Unión Soviética.

Trump dijo que “Francia y Alemania, un par de ellos, el Reino Unido, quieren tener botas sobre el terreno”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el presidente ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Drew ANGERER / AFP)
“No creo que vaya a ser un problema, para ser honesto contigo. Creo, creo, que Putin está cansado de la guerra”, agregó.

Trump añadió que después de sus conversaciones, el lunes entre el presidente ruso y el presidente ucraniano, seguida por otra en la que él participará.

“Si eso funciona, si funciona, entonces iré a la trilateral y cerraré el acuerdo”, adelantó.

Al señalar que era posible que Putin decidiera retirarse, Trump manifestó: “Espero que el presidente Putin actúe bien y, si no, será una situación difícil”.

Zelensky “también tiene que mostrar algo de flexibilidad”, añadió.

Además de la cuestión de garantizar la seguridad futura de Ucrania, el otro punto clave para terminar la guerra es el estatus de las vastas áreas ocupadas por Rusia.

Trump afirmó que , incluyendo la región oriental de Donbás, pero que a cambio obtendría paz.

“Asumo que todos han visto el mapa. Saben, un gran pedazo de territorio está tomado y ese territorio ha sido tomado. Ahora están hablando de Donbás, pero Donbás ahora mismo, como saben, está 79% poseído y controlado por Rusia”, dijo Trump. Y sostuvo que Ucrania no es lo suficientemente poderosa como para cambiar la situación.

“Esto fue una guerra y , ¿saben? Les guste o no, es una nación poderosa. Es una nación mucho más grande”, sostuvo. “No te enfrentas a una nación que es 10 veces tu tamaño”.

“Todos pueden jugar a ser astutos y esto y aquello, pero, ¿saben? Ucrania va a recuperar su vida", dijo Trump sobre un acuerdo de paz que involucre abandonar tierra por parte de Ucrania.

“Van a dejar de tener personas asesinadas en todas partes y van a recuperar una gran cantidad de territorio”, concluyó.

