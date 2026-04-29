Por Guillermo Vera Ayala

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el despido “inmediato” del presentador Jimmy Kimmel luego de los comentarios satíricos de este último acerca del mandatario y su esposa, Melania Trump.

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