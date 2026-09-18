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El presidente estadounidense, Donald Trump, vetó el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Político. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
El presidente estadounidense, Donald Trump, vetó el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Político. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
/ Samuel Corum / POOL
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que vetaba el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW, así como al sitio de información Político, a pocas semanas de unas difíciles elecciones legislativas.

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