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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Alaska, en Washington, D. C., EE. UU., el 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a Alaska, en Washington, D. C., EE. UU., el 13 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este martes a Alaska para hacer campaña en un tradicional bastión republicano que peligra según las últimas encuestas e intentar evitar que su partido pierda la mayoría en el Congreso en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

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