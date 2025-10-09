El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que viajará a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza
Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza

Trump viajará a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, , anunció este jueves que viajará próximamente a para la firma del para el alto el fuego en la y la , aunque no concretó la fecha exacta.

Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial”, declaró el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario no precisó una fecha exacta, pero informó que todos los rehenes de Hamás serán liberados el lunes o el martes.

Pusimos fin a la guerra en Gaza y, de forma mucho más amplia, creamos paz, y creo que va a ser una paz duradera, ojalá una paz eterna para Oriente Medio”, expresó.

Trump agradeció además la colaboración de varios países para impulsar su plan de Gaza para Gaza, como Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía o Indonesia.

El propio Trump fue quien anunció el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primea fase de su plan de paz para Gaza, que incluye el cese de la ofensiva israelí y la liberación de todos los rehenes cautivos por el grupo terrorista a cambio de miles de presos palestinos.

El Gobierno israelí prevé reunirse este mismo jueves para ratificar el plan.

La retirada de las tropas debería tener lugar en las primeras 24 horas a partir de entonces y en las posteriores 72 horas la liberación de los rehenes y de los prisioneros.

